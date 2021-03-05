بالأسماء.. مجلس النواب يصوت على أمناء شبكة الإعلام العراقي

2021/03/05 | 11:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب في جلسته، الخميس، على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي.وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي الذين صوت عليهم مجلس النواب هم (عبد الحكيم جاسم شمخي، محمد سلام القيسي، جعفر محمد ونان جاسم، علاء هادي عبود حطاب، مارلين …

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