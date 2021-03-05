مجلس النواب يصوت على 18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/05 | 11:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب العراقي في جلسته، الخميس، على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فان “مجلس النواب صوت بأغلبية الثلُثين على 18 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، ان “المجلس صوت بأغلبية الثلُثين على (الاسباب الموجبة) من …

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