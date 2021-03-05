الصحة العراقية تعتمد 4 لقاحات عالمية ضد كورونا

2021/03/05 | 11:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، إعتماد 4 لقاحات عالمية ضد فيروس كورونا، فيما بينت ان مليون جرعة من لقاح “سبوتنك” الروسي ستصل خلال أسبوعين.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، انه “بعد إقرار لقاح سبوتنك الروسي من قبل وزارة الصحة وبناءً على ما عرضه وزير الصحة حسن التميمي في مجلس …

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