2021/03/05 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عبد_الواحد_محمد إنها العبارة الفلسفية الشهيرة للفيلسوف اليوناني هيراقليطس ،والتي تعلمناها منذ الصغر، ومررنا عليها مرور الكرام .والإكتفاء بالقول إن الكون من حولنا ونحن منه ، هو في تغيير مستمر ، فجزيئات الماء هي دائما غيرها، ولذلك فالنهر هو غيره.ولا يكون نفسه في اللحظة الأخرى.ولقد وضعت الحياة بأيدينا هذا التغير المستمر في ماهية الأشياء،كي نستفيد منها في تحديد إتجاه هذا التغير.هذه العبارة البليغة تضعنا امام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نك لا تنزل النهر مرتين - علي عبد الواحد محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نك لا تنزل النهر مرتين - علي عبد الواحد محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).