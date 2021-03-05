تفاصيل جدول زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق

2021/03/05 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حصل “النور نيوز”، على تفاصيل جدول زيارة بابا الفاتيكان الى العراق من اليوم الجمعة الى الاثنين المقبل.الجمعة 5 آذار202107:30 المغادرة بالطائرة من مطار روما/ فيوميتشينو الدولي إلى بغداد14:00 الوصول إلى مطار بغداد الدولي14:00 ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي14:10 لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات ب‍مطار بغداد الدولي15:00 حفل …

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