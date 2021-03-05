إتفاق “أوبك+” على إبقاء مستويات إنتاج النفط على حالها

2021/03/05 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إتفقت مجموعة “أوبك+”، على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في نيسان.وبحسب وكالة “رويترز” عن مصدرين في “أوبك+”، أنه تقرر السماح ل‍روسيا وكازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.يشار الى انه عاودت أسعار النفط الصعود صوب أعلى مستوياتها في أكثر من عام، إذ ارتفع برنت 5% متجاوزا 67 دولاراً …

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