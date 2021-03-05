الاستخبارات العسكرية تعلن الإطاحة بـ ’أبو فيصل’ في عملية نوعية

2021/03/05 | 11:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكري، الجمعة، تنفيذ عملية نوعية أثمرت عن الإطاحة بمطلوب خطير يدعى "أبو فيصل".

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (5 شباط 2021)، أنّ العملية نفذت "وفق معلومات ومشاركة ضباط شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، وتم الاطاحة بأحد الأهداف المهمة للمديرية وهو الإرهابي المكني (أبو فيصل)".

وأضاف البيان، أنّ المعتقل كان يقوم "بنقل الإرهابيين من سوريا باتجاه العراق ويخبئهم في دارة ويوفر لهم المتطلبات الضرورية ليتم بعدها توزيعهم على المفارز الداعشية لتعزيز صفوفهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخرا".

وتابع البيان، أن قوة "داهمت داره الواقعة بأحد أحياء الجانب الأيسر من الموصل واعتقلته مع أحد الإرهابيين، وضبطت بحوزته عملات نقدية منقوش عليها شعار داعش".

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