الكاظمي: مرحبا بالبابا في أرض سومر وبابل وآشور

2021/03/05 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن ترحيبه ببابا الفاتيكان، مبينا ان العراق يستقبل البابا فرنسيس ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية.وقال الكاظمي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء …

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