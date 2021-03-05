صفقة عراقية – صينية “جديدة” لشراء بغداد 2 مليون جرعة من “سينوفارم” المضاد لكورونا

2021/03/05 | 12:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الجمعة، عن صفقة جديدة يعتزم العراق اجراؤها لشراء 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني .

وذكرت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك: في يوم 5 مارس، أقامت السفارة الصينية لدى العراق الاجتماع الافتراضي الرباعي الذي جمع السفارة الصينية لدى بغداد ووزارة الصحة العراقية وشركة sinopharm والسفارة العراقية لدى بكين بحضور السفير تشانغ تاو وسيادة وكيل وزارة الصحة د.



هاني العقابي وكبار مسؤولي sinopharm، فضلا عن القائم بالاعمال المؤقت في السفارة العراقية لدى بكين غانم عبد الكريم الغانم.واضافت ان الاجتماع جاء للتباحث حول تسويق وشراء مليونين اثنين من لقاح sinopharm المعطل المضاد لكوفيد-19.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اعتماد أربعة لقاحات عالمية ضد فيروس كورونا، فيما اشارت الى أن مليون جرعة من لقاح (سبوتنك) ستصل خلال أسبوعين.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، إنه “بعد إقرار لقاح (سبوتنك الروسي) من قبل وزارة الصحة وبناءً على ما عرضه وزير الصحة حسن التميمي في مجلس الوزراء وجه بدوره التعاقد المباشر مع شركتي سبوتنك وآر فارم لاستيراد اللقاح”.وأضاف ان “رئيس الوزراء كلف وزير النفط الذي يزور روسيا حالياً بالتوقيع على عقد استيراد اللقاح بالتنسيق مع السفارة العراقية في موسكو”.ولفت إلى ان “وزارة الصحة اعتمدت أربعة لقاحات عالمية”، لافتا الى ان “الدفعة الأولى من لقاح سبوتنك والبالغة مليون جرعة ستصل العراق خلال أسبوعين تضاف الى ملايين الجرع التي ستصل تباعاً”.وأعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، في وقت سابق من اليوم، الاتفاق مع روسيا على توريد مليون جرعة من لقاح سبوتنك كشحنة عاجلة ترسل الى إلعراق خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع.

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