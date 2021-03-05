البرلمان العراقي يصوت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/05 | 12:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان العراقي، امس الخميس، على اهم مواد مشروع قانون المحكمة الإتحادية حيث تم التصويت على ثماني عشرة مادة وتأجيل ست مواد لجلسة الإثنين المقبل....

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