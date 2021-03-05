’’وجدوا احدهم بداره’’.. الأمن يطيح بـ’’ابو فيصل’’ ناقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق

2021/03/05 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

بيان الاستخبارات:

الاستخبارات العسكرية تطيح بناقل الارهابيين من سوريا وتقبض على ارهابي مخبأ في داره بنينوى ).

بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات ومشاركة ضباط شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تم الاطاحة باحد الاهداف المهمة للمديرية وهو الارهابي المكني ( ابو فيصل ) والذي يقوم بنقل الارهابيين من سوريا باتجاه العراق ويخبأهم في دارة ويوفر لهم المتطلبات الضرورية ليتم بعدها توزيعهم على المفارز الداعشية لتعزيز صفوفهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخرا. وعلى اثر ذلك تمت مداهمة داره الواقعة باحد احياء الجانب الايسر من الموصل والقبض علية وعلى احد الارهابيين المخبأين لديه، وتضبط بحوزته عملات نقدية منقوش عليها شعار الدولة اللا اسلامية .وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب

يتبع..

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