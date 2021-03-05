الصومال.. مسلحون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح أكثر من 400 سجين

2021/03/05 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اقتحم مسلحو "حركة الشباب" في الصومال، اليوم الجمعة (05 آذار 2021)، سجناً في شرق البلاد وتمكنوا من إطلاق سراح أكثر من 400 سجين.

وأفادت إذاعة "دالسان" الصومالية، بأن مسلحين من "حركة الشباب" المصنفة تنظيما إرهابيا، استولوا على سجن وأطلقوا سراح أكثر من 400 سجين، معظمهم من المعتقلين الإسلاميين الذين ينتظرون المحاكمة.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام، أن مسلحين شنوا فجر اليوم الجمعة، هجوما على سجن كبير في ولاية بونتلاند بشرق البلاد، أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، قبل أن تتمكن قوات الأمن من صد الهجوم.

وأوضحت وسائل إعلام صومالية، أن الهجوم بدء بانفجار أعقبه قتال شرس بين رجال الأمن والمجموعة التي شنت الهجوم، ونجحت القوات الأمنية بصد الهجوم بعد وصول تعزيزات إضافية.

وبحسب وسائل الإعلام، قام المسلحون بإطلاق قذائف هاون على المجمع الأمني الذي يضم السجن المركزي لمدينة بوصاصو الساحلية ويحتجز فيه نزلاء تمت إدانتهم بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيمي "داعش" و"حركة الشباب".

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