طيران الجيش يدمر اهدافا لداعش في ديالى

2021/03/05 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / دمر طيران الجيش عددا من الاهداف المنتخبة لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان طيرن الجيش كثف من الضربات الاستباقية لاهداف منتخبة لداعش في بساتين حوض الاصلاح باطراف جلولاء ، ما اسفر عن تدمير / 8 / اهداف للتنظيم ".وفي سياق متصل ،اضاف المصدر :" ان مدفعية الحشد الشعبي عالجت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية ، تحركات لعناصر داعش في البساتين الواقعة على ضفتي نهر ديالى بعد رصدها بالكاميرات الحرارية "./انتهى

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