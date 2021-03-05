2021/03/05 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن الكتل السياسية لم تتوصل الى اي اتفاق بشأن حصة اقليم كردستان ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية اكملت جميع بنود الموازنة ولم يتبق سوى حصة اقليم كردستان"، لافتة الى ان "نقطة الخلاف تدور حول تسليم النفط لشركة سومو الوطنية".

وأضافت أن "الاقليم لم يقدم اي وعود حقيقية لتسليم النفط لبغداد وهذا ما دفع الكتل السياسية للإصرار على تسليم النفط عبر سومو"، مبينة ان "حكومة كردستان غير قادرة على تسليم النفط بسبب التزاماتها الخارجية مع عدد من الدول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: كردستان لم تقدم الوعود بتسليم نفطها لسومو لانها غير قادرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: كردستان لم تقدم الوعود بتسليم نفطها لسومو لانها غير قادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).