2021/03/05 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على ارهابي ينقل عناصر داعش من سوريا الى العراق، في الموصل .وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان اليوم :" ان القبض على الارهابي المكنى / ابو فيصل / تم في مداهمة لداره في الجانب الايسر للموصل ، وتم القبض على احد الارهابيين المخبأين لديه، وضبطت بحوزته عملات نقدية ".واضافت :" ان الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ / ارهاب".واوضحت :" ان الارهابي / ابو فيصل / كان يقوم بنقل الارهابيين من سوريا باتجاه العراق ويخبئهم في داره ويوفر لهم المتطلبات الضرورية ليتم بعدها توزيعهم على المفارز الداعشية لتعزيز صفوفهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخرا"./ انتهى

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