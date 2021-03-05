التربية تضع خطة للتعامل مع العام الدراسي

2021/03/05 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، انها وضعت خطة للتعامل مع مجريات العام الدراسي الحالي .وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق بحسب الوكالة الرسمية:" إن الوزارة وضعت عدة آليات يتم التعامل على ضوئها مع الوضع الصحي في ما يخص الطلبة ،سواء في حالة ارتفاع الإصابات وتعليق الدوام أو في حالة الحظر الجزئي والكلي"، لافتاً الى أن "هناك عدة إشكالات يقع فيها الطالب أو العائلة لدى توقع الإعلان عن تمديد أو رفع الحظر".وأكد أن "قرارات وزارة التربية واحدة وتخضع لمقررات خلية الأزمة ولكن في حال أعطت اللجنة العليا للصحة والسلامة الضوء الأخضر بشأن إجراء الاختبارات ،فإن الوزارة لديها الآليات التي تسمح للطالب بتأدية الاختبارات وتحافظ على حياته من الوباء"./انتهى2

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