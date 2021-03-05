روسيا: سنزيد في أبريل من إنتاج النفط ضمن قرار

2021/03/05 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأمتابعة_اين]أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا حصلت على حق في إطار اتفاق "أوبك +" لزيادة إنتاج النفط في شهر أبريل بواقع 130 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب الداخلي.

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