اسعار صرف الدولار اليوم

2021/03/05 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، لليوم الجمعة (5 آذار 2021).

سعر بيع الدولار 145,750

سعر شراء الدولار 144,750

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1694,49$

سعر برميل نفط الخام برنـت

67,76 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي

64,65 دولار

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