2021/03/05 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، عن ترحيبه بالبابا فرنسيس.

وقال الكاظمي في تغريدة على منصة تويتر: ‏بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة.

واضاف: مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نستقبل البابا بكل محبة وسلام) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نستقبل البابا بكل محبة وسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).