الكاظمي: نستقبل البابا بكل محبة وسلام


الكاظمي: نستقبل البابا بكل محبة وسلام
2021/03/05 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعرب رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، عن ترحيبه بالبابا فرنسيس.

وقال الكاظمي في تغريدة على منصة تويتر: ‏بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة.

واضاف: مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء.

PUKmedia متابعة

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