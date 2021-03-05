مكتب علاقات الـ ا. و. ك: الكورد الفيليين جزء اساسي من شعب كوردستان

2021/03/05 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الخميس 4/3/2021 ، في مبنى المكتب السياسي بمحافظة السليمانية، السكرتير العام للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين ماهر فيلي.

واكد مسؤول مكتب العلاقات خلال اللقاء، ان الكورد الفيليين مكون اصيل في العراق وهم جزء اساسي من شعب كوردستان، تعرضوا في عهد النظام السابق الى العديد من المظالم والمأسي، وان الاتحاد الوطني كان معهم في آلامهم ومعاناتهم، وفي المستقبل سيكون وفقا لبرنامج حديث لانشاء علاقات قوية داعماً ومساندا لهم.

بدوره ثمن السكرتير العام للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين ماهر فيلي، موقف مسؤول مكتب العلاقات واستعداده للتنسيق والتعاون ودعم الكورد الفيليين مستقبلاً كما في السابق.

PUKmedia عن اعلام مكتب العلاقات

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