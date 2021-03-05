التربية تكشف عن خطتها للتعامل مع العام الدراسي

2021/03/05 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

كشفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن خطة للتعامل مع مجريات العام الدراسي الحالي، فيما أشارت الى أنها وضعت آليات بشأن إجراء الاختبارات للطلاب.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة وضعت عدة آليات يتم التعامل على ضوئها مع الوضع الصحي في ما يخص الطلبة ،سواء في حالة ارتفاع الإصابات وتعليق الدوام أو في حالة الحظر الجزئي والكلي”، لافتاً الى أن “هناك عدة إشكالات يقع فيها الطالب أو العائلة لدى توقع الإعلان عن تمديد أو رفع الحظر”.وأكد أن “قرارات وزارة التربية واحدة وتخضع لمقررات خلية الأزمة ولكن في حال أعطت اللجنة العليا للصحة والسلامة الضوء الأخضر بشأن إجراء الاختبارات ،فإن الوزارة لديها الآليات التي تسمح للطالب بتأدية الاختبارات وتحافظ على حياته من الوباء”.انتهى/25

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