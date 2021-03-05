الفيلم الأرجنتيني - العشيرة - يتناول مخلفات الحكم الديكتاتوري في الارجنتينن!! - علي المسعود

2021/03/05 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود الفيلم الأرجنتيني " العشيرة " يتناول مخلفات الحكم الديكتاتوري في الارجنتينن!!The Clanعلي المسعود مرت الأرجنتين بالفترة من العام 1976 إلى العام 1983، بسلسلة من الانقلابات العسكرية واختفاء أكثر من 30.000 شخص في حملة إرهاب وتعذيب واختطاف .



وهناك من القصص والحكايات التي وثقت في تقارير الأمم المتحدة وأخرى في كتب وأغانٍ وأفلام تحكي حكاية تانغو الحرية الغائب آنذاك في بلد كان لا ي ......





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