اليسار مطالب بإ نجاز ثورة ثقافية قوامها معطيات علوم التخلف الاجتماعي - سعيد مضيه

2021/03/05 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه اليسار مطالب بإ نجاز ثورة ثقافية قوامها معطيات علوم التخلف الاجتماعي ما كان لهجوم الليبرالية الجديدة الاقتصادي والثقافي ان يحرز هذا القدر من النجاح لولا استبداد الأنظمة الحاكمة في الأقطار العربية، الذي أبرزه الباحث هشام شرابي.



تحالفت الأنظمة العربية مع أنظمة الليبرالية الجديدة بالولايات المتحدة والدول التابعة ، تستبدل القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بقيم العصور القد ......





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