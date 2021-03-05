مفهوم اللجوء واللاجئين ( بحث ) - مروان هائل عبدالمولى

2021/03/05 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_هائل_عبدالمولى الغرض من هذا البحث هو دراسة الاتجاهات المتعلقة بمفهوم اللجوء و وضع اللاجئين ، بالإضافة إلى تحليل بعض المعاهدات الدولية المتعلقة بالظاهرتين ، و وفقًا لذلك ، يحدد عمل البحث المهام المحددة التالية:• النظر في تاريخ اللجوء و تكوين نظام ومفهوم التعاون الدولي في مجال حماية اللاجئين.• النظر في المراحل الرئيسية لتشكيل مفهوم "اللاجئ" في القانون الدولي.• إعطاء تحليل قانوني مبسط للوثائق القانون ......





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