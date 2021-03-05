2021/03/05 | 13:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بانتشار آلاف إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام.وقالت المصادر، إن قوات مكافحة الإرهاب وتحديدا “قوات النخبة”، قد انتشرت على طول طريق مطار بغداد الدولي، مشيرة الى ان الانتشار الأمني الكثيف شمل مناطق الكرادة وسط بغداد، حيث كنيسة “سيدة النجاة” والتي ستشهد قداسا يقيمه البابا.وتأتي رمزية هذا القداس بأنه يقام في كنيسة ضربها الإرهاب في العام 2010، حيث لقي أكثر من 52 مسيحيا مصرعهم، إثر عملية تحرير عشرات الرهائن، احتجزهم تنظيم “القاعدة” الإرهابي داخل الكنيسة الواقع بحي الكرادة في بغداد.وإلى جانب ذلك، تم نشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار أمني مكثف يحيط بزيارة بابا الفاتيكان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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