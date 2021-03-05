2021/03/05 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت محافظة بابل، اليوم الجمعة، بتعليق حظر التجوال الشامل، والابقاء على الحظر الجزئي.وقال مصدر مطلع لـ”النور نيوز”، ان “محافظ بابل حسن منديل خاطب رئاسة الوزراء من أجل منحه صلاحيات وبشكل عاجل لرفع حظر التجوال الشامل وجعل الحظر الجزئي الى الساعة العاشرة مساءً”.وأوضح، ان “المحافظة طالبت بفتح كافة مفاصل الحياة بشرط …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تطالب بتعليق حظر التجوال الشامل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تطالب بتعليق حظر التجوال الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).