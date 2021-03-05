بارزاني: حريصون على استقبال البابا في أربيل

2021/03/05 | 13:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بالزيارة الترايخية التي يقوم بها بابا الفاتيكان الى العراق....

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