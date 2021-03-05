فحص طبي جديد لنجم ريال مدريد لتحديد موقفه من الديربي

2021/03/05 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بخضوع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لفحص طبي جديد قبل موقعة الديربي.

وفي قمة نارية يستقبل أتليتكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه،" من المقرر خضوع اللاعب كريم بنزيما اليوم الجمعة لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من موقعة الديربي أمام أتلتيكو".

وأشار التقرير إلى أن،" الفحص الطبي اليوم يهدف لتحديد موقف اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في مباراة الديربي، أما عدم المجازفة وتجهيزه لموقعة أتالانتا بدوري الأبطال".

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة المقبل محتلًا المركز الثالث من ترتيب الليغا برصيد 53 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة.

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