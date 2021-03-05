تركيا تعد زيارة الفاتيكان خطوة إيجابية تساهم بتعزيز الاستقرار في العراق

2021/03/05 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أكد السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش، اليوم الجمعة، أن بلاده ترحب بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، معتبرا الخطوة ستساهم إيجابا بتعزيز الاستقرار.

وقال غوكطاش، في تصريح لوكالة "الأناضول"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "زيارة البابا سيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز استقرار العراق، لا سيما أنها تأتي في وقت يضمد فيها العراقيون جراحهم ويسعون للاستقرار الاجتماعي".

وأضاف، ان "البابا الفاتيكان ولأول مرة سيلتقي مرجع ديني، وزيارته للعراق ستكون بمثابة تضامن مع المسيحيين في هذا البلد".

وأعرب غوكطاش عن "تمنياته بأن تكون زيارة البابا للعراق ناجحة وخالية من المشاكل".

وأكد السفير، أن "تركيا ترحب بأي تطور يصب لصالح استقرار ورفاه المنطقة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، غادر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بلاده متجهاً إلى العراق، في زيارة تستغرق 3 أيام، ليزور العاصمة بغداد، ومحافظة النجف، ومدينة أور الأثرية في ذي قار، ومن ثم الذهاب نحو أربيل، وبعدها يتجه إلى محافظة نينوى.

ووفقاً لجدول زيارة البابا، فإن الأخير، من المفترض أن يصل إلى مطار بغداد الدولي عند الساعة الثانية ظهراً، ويتم استقباله رسمياً في المطار، وبعدها يجري لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في قاعة كبار الشخصيات داخل المطار.

وبعد ذلك، يتم استقباله في حفل رسمي بالقصر الجمهوري في العاصمة بغداد، ويلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر الرئاسة، وبعدها يجري لقاءً مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قاعة القصر الجمهوري.

وعند الساعة الرابعة و40 دقيقة عصراً، يلتقي البابا الأساقفة والكهنة والرهبان والمكرّسين والإكليريكيين وعلماء التعليم في كاتدرائية "سيدة الخلاص" للسريان الكاثوليك في بغداد.

فمن المقرر أن يجري زيارة يوم السبت إلى محافظة النجف، ويلتقي المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، عند الساعة التاسعة صباحاً، وبعدها يغادر إلى الناصرية، ويلتقي بين الأديان في سهل أور، ومن ثم يرجع إلى مطار بغداد الدولي عند الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهراً، وفي الساعة السادسة مساءً يقيم البابا قداساً في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد.

ويوم الأحد المقبل، يغادر البابا إلى أربيل، ويرحب به رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني بعد الساعة الثامنة صباحاً، ويلتقي كبار الشخصيات في مطار أربيل، والسلطات الدينية والمدنية، وبعدها في الساعة التاسعة، يغادر بالطائرة إلى الموصل.

وفي الموصل عند الساعة العاشرة صباحاً، يقيم البابا صلاة حق الاقتراع لمتضرري الحرب في حوش البياع (ساحة الكنيسة) بالموصل، ومن ثم ينطلق بالمروحية إلى قرقوش، ليزور صباحاً مجتمع قرقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش، وعند الساعة 12:15 ظهراً ينتقل إلى أربيل.

وعند الساعة الرابعة عصراً يكون البابا في ملعب "فرانسو الحريري" بأربيل، وفي الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً يغادر إلى مطار بغداد الدولي، ويوم الاثنين يغادر عند الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً بالطائرة إلى روما.

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