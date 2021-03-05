خبير اقتصادي : لا توجه على المدى القريب لعودة السعر القديم لصرف الدولار

2021/03/05 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان : الارتفاع المستمر بسعر برميل النفط سينهي عجز الموازنة الحالي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : ارتفاع سعر برميل النفط ووصوله الى مستويات اعلى تدريجيا سينعش الاقتصاد ويوفر اموالا للاستثمار وانهاء المشاريع المتوقفة.واضاف الهماشي ان : انخفاض او ارتفاع سعر الصرف سياسة حكومية لتنشيط الاقتصاد وتوفير الاموال وتقليل العجز في ظل ارتفاع سعر النفط وليس هناك على المدى القريب توجه لعودته لسعر الصرف القديم./انتهى3

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