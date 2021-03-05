ماذا ينتظر العراقيون من زيارة البابا؟

2021/03/05 | 13:23 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتطرق في جولتنا في الصحف لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق التي تبدأ اليوم الجمعة وبعض مقالات الرأي التي تناولت هذه الزيارة.



الملف النووي الإيراني وآخر تطوراته.



ليببا مع تقديم عبد الحميد الدبيبة لتشكلته الحكومية وملفات أخرى متفرقة.

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