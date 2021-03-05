البصرة تسجل 934 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/05 | 13:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التراكمي الى 53749 إصابة.وذكرت دائرة صحة المحافظة في بيان، انها “سجلت 934 إصابة و 398 حالة شفاء جراء فيروس كورونا”، موضحة ان عدد الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة واحدة فقط.

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