تفاصيل جديدة عن رحلة بابا الفاتيكان الى العراق

2021/03/05 | 13:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يسافر البابا فرنسيس صباح الجمعة في زيارته الرسوليّة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة كوفيد -19، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية.

الرحلة تعتبر رقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة لشركة أليتاليا، والتي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة.

وسيرافق البابا على متن الطائرة بالإضافة إلى الوفد البابوي، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن أليتاليا مشيرة الى أن طاقم طائرتها يتكون من ثلاثة طيارين وثمانية مضيفات.

ودخلت الطائرة الى الاجواء العراقية وسط استعدادات رسمية للاستقبال في مطار بغداد الدولي .

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