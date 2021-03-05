2021/03/05 | 13:30 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 5 مارس 2021 | 01:22 مساءً

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الكاظمي يصل الى مطار بغداد لاستقبال البابا

الكاظمي يصل الى مطار بغداد لاستقبال البابا

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