النزاهة: المصادقـة على قرار حبس مدير عام أسبق بوزارة الصناعة

2021/03/05 | 13:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن مصادقة الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية على قرار الحكم الصادر بالحبس بحق مدير عام أسبق في وزارة الصناعة والمعادن.وقالت الهيئة في بيان، إن “المدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في وزارة الصناعة، أديْن؛ لعدم وضعه آلية واضحة للبيع بالآجل، إضافة إلى عدم التأكد من ضمانات العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، والمستفيد من العقد”.وأضافت أن “الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية، التي نظرت القضية، بعد عدم قناعة وكيل المدان وطعنه تمييزا بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة […]

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