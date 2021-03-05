2021/03/05 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت استمرارا في نشر حلقات مقالة "منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية من التأسيس (1970) إلى الحل العملي (1994): كرونولوجيا سياسية ــ محاولة تفصيلية وشاملة ــ "، ينشر موقع 30 غشت الحلقة الخامسة، تتمة للحلقة الرابعة، والخاصتين بالطور الأول (1980 ـــ 1985) من المرحلة التحريفية (1980 ـــ 1994) من تاريخ منظمة "إلى الأمام".الحلقة الخامسة• 22 غشت ــ 5 شتنبر 1981:انعقاد المؤت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلقة الخامسة: منظمة -إلى الأمام- الماركسية اللينينية المغربية من التأسيس (1970) إلى الحل العملي (1994) كرونولوجيا سياسية محاولة تفصيلية وشاملة - موقع 30 عشت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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