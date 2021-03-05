النساء معلبات بشرية - منال حميد غانم

2021/03/05 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم كم هي مرعبة تلك الفكرة التي تجعل من البشر كأجساد وافكار وطموحات واحلام مجرد علبة، مثبت عليها تاريخ صلاحية ولا تتجاوز صلاحيتها الثلاثون سنة فقط.



وخلالها يجب ان تتزوج ،ووتتعلم تعليما عاليا ،وان تنجب ،وان تحصل على عمل مستقر ،وان تحصل على تدريبات متعددة بمجالات تهتم بتطوير نفسك فيها ، خلال تلك السنون فقط ومهما طال عمرك بعدها فلن تستطيع استخدامه لتحقيق ما ترمي اليه .



وبالنسبة للنساء فالحال اتعس .حي ......





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