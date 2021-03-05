2021/03/05 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الجمعة، مصادقة الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة على قرار الحكم الصادر بالحبس بحق مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصناعة والمعادن.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات في وزارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصادقة على حبس مدير عام أسبق في وزارة الصناعة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصادقة على حبس مدير عام أسبق في وزارة الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).