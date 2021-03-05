بالصور.. أجواء بغداد الآن قبل وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى المطار

2021/03/05 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يستعد العراقيون اليوم، لحدث يعد الأول من نوعه بتاريخ البلاد، عندما يزور البابا فرنسيس، العراق، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ويزور فيها بغداد والنجف وأربيل ونينوى.

وأظهرت صور أخيرة تلقتها (بغداد اليوم) عدداً من المواطنين رافعين رايات الفاتيكان، لاستقبال البابا فرنسيس، الذي من المقرر أن يصل في الساعة الثانية ظهراً.

ووفقاً لجدول زيارة البابا، فإن الأخير، من المفترض أن يصل إلى مطار بغداد الدولي عند الساعة الثانية ظهراً، ويتم استقباله رسمياً في المطار، وبعدها يجري لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في قاعة كبار الشخصيات داخل المطار.

وبعد ذلك، يتم استقباله في حفل رسمي بالقصر الجمهوري في العاصمة بغداد، ويلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر الرئاسة، وبعدها يجري لقاءً مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قاعة القصر الجمهوري.

وعند الساعة الرابعة و40 دقيقة عصراً، يلتقي البابا الأساقفة والكهنة والرهبان والمكرّسين والإكليريكيين وعلماء التعليم في كاتدرائية "سيدة الخلاص" للسريان الكاثوليك في بغداد.

أما يوم السبت، فمن المقرر أن يجري زيارة إلى يوم السبت، ويلتقي المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، عند الساعة التاسعة صباحاً، وبعدها يغادر إلى الناصرية، ويلتقي بين الأديان في سهل أور، ومن ثم يرجع إلى مطار بغداد الدولي عند الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهراً، وفي الساعة السادسة مساءً يقيم البابا قداساً في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد.

ويوم الأحد المقبل، يغادر البابا إلى أربيل، ويرحب به رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني بعد الساعة الثامنة صباحاً، ويلتقي كبار الشخصيات في مطار أربيل، والسلطات الدينية والمدنية، وبعدها في الساعة التاسعة، يغادر بالطائرة إلى الموصل.

وفي الموصل عند الساعة العاشرة صباحاً، يقيم البابا صلاة حق الاقتراع لمتضرري الحرب في حوش البياع (ساحة الكنيسة) بالموصل، ومن ثم ينطلق بالمروحية إلى قرقوش، ليزور في الساعة11:30 صباحاً مجتمع قرقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش، وعند الساعة 12:15 ظهراً ينتقل إلى أربيل.وعند الساعة الرابعة عصراً يكون البابا في ملعب "فرانسو الحريري" بأربيل، وفي الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً يغادر إلى مطار بغداد الدولي، ويوم الاثنين يغادر عند الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً بالطائرة إلى روما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. أجواء بغداد الآن قبل وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى المطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. أجواء بغداد الآن قبل وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).