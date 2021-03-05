الصدر : لن نقبل تدخل دول الجوار بالشأن العراقي ..و ان يكون العراق منطلقا للتعدي عليها

2021/03/05 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى حل المشاكل العالقة مع دول الجوار.وقال الصدر في تغريدة له :" انني لم ولن أقبل التدخل من قبل دول الجوار بالشأن العراقي أو التعدي على عراقنا الحبيب كما انني لم ولن أرضى أن يكون العراق منطلقا للتعدي على دول الجوار مطلقا".واضاف :" إن كانت هنالك مشاكل عالقة مع تلك الدول، فلا بد للحكومة من حلها من خلال الحوار "./ انتهى

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