صور: 20 مركبة خاصة تتحرك لمواكبة زيارة البابا في بغداد

2021/03/05 | 13:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شرعت وزارة النقل، الجمعة، بنقل المواطنين والوفود الخاصة لاستقبال البابا فرنسيس.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 اذار 2021)، انه "استنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، باشرت باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود صباح يوم الجمعة التحرك من مناطق إيوائها باتجاه عدة مناطق في العاصمة بغداد لنقل المواطنين والوفود المعنية بإستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس الاول في مطار بغداد الدولي".

واضاف البيان انه "تم انطلاق ٢٠ باص سياحي الى كنيسة ماري كوركيس في حي الغدير و كنيسة السلطانة الوردية الكرادة خارج بواقع ٢٠ باص سياحي وإيضا أنطلق لمنطقة الصالحية باص سياحي عدد ٢ و وللمسرح الوطني باص سياحي عدد ٢ وعجلة نوع GMC و لفندق بابل ٧ باصات نوع كوستر وايضا ٦ كوسترات الى مطار بغداد الدولي و ١٠ باصات نوع كينك لونك لمحافظة الموصل".

وأكد كريم كاظم حسين مدير عام الشركة، بحسب البيان ان "ملاكات الشركة على تواصل وتنسبق عالي المستوى مع الجهات ذات العلاقة لانجاح هذه الزيارة والحدث التاريخي الذي سيشهده العراق خلال الساعات المقبلة".

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