2021/03/05 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل مطار بغداد لاستقبال بابا الفاتيكان المركز الخبري الوطني.

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