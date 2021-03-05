ريواز فائق: في ذكرى الانتفاضة نطالب بسيادة القانون وتوفير خدمات للمواطنين

2021/03/05 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئيس برلمان كوردستان الدكتور ريواز فائق، يوم الجمعة، برقية تهنئة الى جماهير شعب كوردستان بمناسبة مرور الذكرى الـ30 على انتفاضة كوردستان العظيمة.

وجاء في برقية الدكتور ريواز فائق:

بمناسبة مرور 30 عاما على الانتفاضة العظيمة لشعب كوردستان في الـ 5 من اذار 1991، نوجه احر التهاني الى جميع الكوردستانيين وذوي اهالي الشهداء والبيشمركة الابطال وجميع فئات الشعب الدينية والقومية المختلفة، آملين ان تكون هذه المناسبة الكبيرة بداية جديدة لنضال شعبنا لبناء وانتعاش أكثر.

لقد انتفض شعب كوردستان من اجل كسب الحرية والدفاع عن القيم الوطنية العليا ومجابهة السياسة الانانية والتعريب وتغيير ديمغرافية كوردستان، وبدعم من قوات بيشمركة كوردستان، تم قلع جذور النظام البعثي المستبد من كوردستان، لتصبح هذه الانتفاضة الكبيرة بعد ذلك الهاما لاستمرار باقي الشعب العراقي لانهاء النظام البعثي القمعي بشكل تام.

في الوقت الذي نحتفل فيه بهذه الذكرى، لم تتحقق مطالب شعبنا الحقة ولا الاهداف الكاملة للانتفاضة، من مسألة انهاء مشاكل المناطق المستقطعة من الاقليم والى المسائل التي تخص قوات البيشمركة والمسائل المالية والموازنة وتطبيق الدستور العراقي.

في ذات الوقت، يمر اقليم كوردستان بأزمة سياسية، اقتصادية واجتماعية، صعبة، بسبب العدالة غير المتحققة في طريقة معيشة فئات الشعب، وارتفاع نسبة البطالة وعدم تفعيل قدرات آلاف الخريجين من الجامعات، وبطئ عمليات الاصلاح، ومشاكل في قطاعات التعليم والصحة وعدد اخر من المشاكل، تجعل وتوجه مكاسب الانتفاضة الكبيرة وتضحيات البيشمركة وتضحيات شعبنا لتلك الحريات نحو مرحلة مجهولة.

لهذا ، اطالب في هذه المناسبة المباركة، من جميع المؤسسات الدستورية في اقليم كوردستان، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية المشتركة واكمال البعض للبعض الاخر، بالعمل المستمر والشامل من اجل تقوية ثقة ما بين المواطنين والمؤسسات وتكثيف خطواتنا نحو تحقيق مطالب الكوردستانيين الحقة في ضمان الحرية وسيادة القانون وتقديم الخدمات العامة وتوفير الاستقرار النفسي والسياسي والاقتصادي لهم.

ننحني اجلالا وتقديرا لرواح شهداء طريق تحرير كوردستان، وبالخصوص شهداء الـ 5 من اذار في رابرين وجميع مدن وبلدات كوردستان".

PUKmedia ترجمة

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