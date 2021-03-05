رئيس الجمهورية: الانتفاضة مثلت كفاح البيشمركة وشعب كوردستان ضد الاستبداد

2021/03/05 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، برقية تهنئة الى جماهير شعب كوردستان كافة والشعب العراقي بمناسبة مرور 30 عاما على انطلاق انتفاضة شعب كوردستان.

وجاء في برقية رئيس الجمهورية: " اهنئ شعب كوردستان وجميع الشعب العراقي مناسبة مرور 30 عاما على انطلاق الانتفاضة في العام 1991، والذي اصبح بوابة حقيقة لانهاء نظام البعث الدكتاتوري ونتاجه الديمقراطية.

ان انتفاضة عام 1991 مثلت تحولا كبيرا ذو معنى، تشارك خلاله الشعب وقوات البيشمركة لانهاء الظلم والاستبداد.

من الضروري في الذكرى هذه ان نثمن قيم الانتفاضة باحترام مطالب وحقوق الشعب، وانهاء الظلم والفساد، ويجب ان يكون الشعب وبشكل فعلي، مصدرا للسلطة والشرعية والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وتجسيد القيم الوطنية الحقيقية كي تكون مقياسا للعمل.

ان استذكار هذه المناسبة المباركة يتم بالعمل على توجيه ادراة الدولة نحو تجاوز الازمات والمعوقات، بعيدا عن الصراعات والمصلحة الحزبية ومحاربة الفساد والمفسدين، وذلك يكون عن طريق مشاركة المواطنين وفقا لمطالبهم الحقة.

PUKmedia ترجمة

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