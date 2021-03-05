بيان من التربية بشأن تعليق الدوام وامتحانات الطلبة لهذا العام

2021/03/05 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة التربية، الجمعة، أنها وضعت آليات بشأن إجراء الامتحانات للطلاب، مشيرة الى ان قراراتها تخضع لمقررات خلية الازمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعه NRT عربية (5 آذار 2021)، إن "الوزارة وضعت عدة آليات يتم التعامل على ضوئها مع الوضع الصحي في ما يخص الطلبة، سواء في حالة ارتفاع الإصابات وتعليق الدوام أو في حالة الحظر الجزئي والكلي".

وأضاف، أن "هناك عدة إشكالات يقع فيها الطالب أو العائلة لدى توقع الإعلان عن تمديد أو رفع الحظر".

وأكد، أن "قرارات وزارة التربية واحدة وتخضع لمقررات خلية الأزمة ولكن في حال أعطت اللجنة العليا للصحة والسلامة الضوء الأخضر بشأن إجراء الاختبارات، فإن الوزارة لديها الآليات التي تسمح للطالب بتأدية الاختبارات وتحافظ على حياته من الوباء".

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