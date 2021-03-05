السيد القبانجي: زيارة البابا نافذة كبيرة نطل بها على العالم وعلينا ان نحسن الاستفادة منها

2021/03/05 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف سماحة، السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الجمعة، الى ان نحسن الاستفادة من فرصة اطلالنا على العالم من خلال زيارة البابا، واصفا “استهداف القوات الامريكية لقوات الحشد الشعبي بانه عدوان غير مبرر”.وأستذكر السيد القبانجي خلال حديث الجمعة الذي يلقيه سماحته مجازيا بسبب جائحة كورونا وتلقت “اليام نيوز نسخة منه، “انتفاضة […]

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