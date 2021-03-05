روسيا تسجل 11 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/03/05 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، اليوم الجمعة، عن رصد 11024 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 11385 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1757 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (983 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 462 حالة وفاة (مقابل 475 وفاة أمس)، فيما تماثل 15464 مريضا للشفاء خلال ذلك اليوم.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و301159 إصابة مؤكدة، منها 88285 حالة وفاة، و327553 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و885321 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 112.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 362 ألفا خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 539 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح “سبوتنيك V” محلي الصنع.انتهى/25

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