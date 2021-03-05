الجنائية الدولية ... سكين في خاصرتنا - عدنان الصباح

2021/03/05 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ان المحكمة افتتحت تحقيقا رسميا في جرائم حرب قد تكون وقعت في الاراضي الفلسطينية وهي تشير الى احداث حرب 2014 على غزة وكانت المحكمة قد اعلنت عن ولايتها على الاراضي الفلسطينية بعد توقيع فلسطين على قانون المحكمة في حين لا زالت اسرائيل خارج ذلك ولا ولاية للمحكمة على الاراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1948 والتي تعترف بها الامم المتحدة كأراضي دول ......





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