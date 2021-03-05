2021/03/05 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط طائرة البابا فرنسيس في مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط طائرة البابا فرنسيس في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط طائرة البابا فرنسيس في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).