أبرز محطات الحبر الأعظم خلال زيارته الباباوية الأولى للعراق

2021/03/05 | 14:01 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقلعت طائرة البابا فرنسيس صباح الجمعة متجهة إلى العراق في زيارة تاريخية لـ"أرض عانت لأعوام كثيرة"، كما وصفها الحبر الأعظم.



ومن المتوقع أن تستغرق الزيارة أربعة أيام.



وينتظر ما تبقى من الأقلية المسيحية في العراق، التي تعرضت لعمليات إرهابية واضطهاد حتى غادر أكثر من ثلثها البلاد، هذه الزيارة بفارغ الصبر.



وفي لقاء تاريخي، سيجتمع البابا مع آية الله العظمي علي السيستاني، المرجع الأعلى لشيعة العراق.



وسيتنقل الحبر الأعظم بين أربع مدن منها مدينة أور التي يعتبرها المسلمون والمسيحيون واليهود مسقط رأس النبي إبراهيم.



وسيترأس البابا قداسا في كنيسة ببغداد ثم يسافر شمالا إلى الموصل وسط إجراءات أمنية مشددة.

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